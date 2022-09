LIVE – Sinner-Cerundolo 0-1, fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 16 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Cerundolo, secondo incontro di singolare di Italia-Argentina nella seconda sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2022 per i ragazzi guidati da capitan Volandri. Dopo aver riposato contro la Croazia per smaltire le fatiche dello US Open, il numero uno d’Italia è pronto a scendere in campo presso l’Unipol Arena di Bologna. Il classe 2001 se la vedrà contro Cerundolo, che predilige altre superfici. Sinner partirà ampiamente favorito e proverà a regalare un punto importante agli azzurri. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE PER AGGIORNARE IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Ile latestuale di, secondo incontro di singolare di Italia-Argentina nella seconda sfida delladellaper i ragazzi guidati da capitan Volandri. Dopo aver riposato contro la Croazia per smaltire le fatiche dello US Open, il numero uno d’Italia è pronto a scendere in campo presso l’Unipol Arena di Bologna. Il classe 2001 se la vedrà contro, che predilige altre superfici.partirà ampiamente favorito e proverà a regalare un punto importante agli azzurri. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE PER AGGIORNARE IL ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Coppa Davis 2022 - Jannik Sinner sfida Francisco Cerundolo per cercare il secondo punto da consegnar… - GiuliaV5 : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… - fedeerr : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… - TelDiTen : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… - evendensershade : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… -