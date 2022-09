Agenzia_Ansa : FLASH | Salgono a 10 le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche. Bilancio aggiornato dalla prefettura di Ancona #ANSA #Alluvione - lauraboldrini : Condoglianze alle famiglie delle vittime dell’#alluvione nelle #Marche, vicinanza alle popolazioni colpite. Un epi… - Agenzia_Ansa : FOTO | Le drammatiche immagini dell'alluvione che ha travolto le Marche e in particolare la provincia di Ancona. Pe… - LanZ1ni : La mia solidarietà alle famiglie delle vittime dell'#Alluvione nelle Marche. Mille grazie ai soccorritori che stann… - Luxgraph : Le vittime dell’alluvione nelle Marche: il nonno, il bimbo, la ragazza #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

Quattrosi sono a Ostra, una a Trecastelli e due a ... Due persone erano state sorprese in auto dall', una e' ... comune'Anconetano. Sorpresi dall'esondazione del Misa, hanno ...Sale a undici, quattro dispersi in provincia di Ancona, almeno 50 persone ricoverate in ospedale e centinai di sfollati. È questo il bilancioche ha colpito nella notte le Marche. È quanto ha ...