In Italia gli eventi estremi legati al clima sono in aumento: oltre 130 dall'inizio dell'anno (Di venerdì 16 settembre 2022) In Italia gli eventi estremi legati al clima continuano ad aumentare. sono oltre 130 dall'inizio del 2022, il numero più alto della media annua dell'ultimo decennio, 1.318 dal 2010. Tra record di caldo, acquazzoni intensi, grandinate, trombe d'aria e alluvioni, l'impatto del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e i dati sull'accelerazione di questi fenomeni sono sempre più preoccupanti. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), commentando l'alluvione che ha colpito le Marche. "Le temperature sempre più elevate dovute ai cambiamenti climatici fanno accumulare molta energia nei sistemi atmosferici, che si riversa al suolo attraverso fenomeni ...

