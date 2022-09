Il dolore di Serena Bortone per la signora che ha perso marito e figlio nel nubifragio di stanotte (Di venerdì 16 settembre 2022) A Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, luogo della sciagura di questa notte dove sono morti padre e figlio, la signora Adriana che ha perso il marito e il figlio, ha la forza di collegarsi con Serena Bortone. Oggi è un altro giorno ha il triste compito di passare da un argomento allegro e alla politica lasciando tutto lo spazio alle notizie che riguardano il maltempo che ha coinvolto le Marche, purtroppo un nubifragio che ha ucciso più persone. Tra le vittime ci sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea, di 64 e 25 anni. Il papà in pensione, Andrea un futuro ingegnere. Ieri sera pioveva tanto ma nessuno avrebbe mai pensato a una tragedia simile, dice la signora Adriana. Serena ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 settembre 2022) A Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, luogo della sciagura di questa notte dove sono morti padre e, laAdriana che haile il, ha la forza di collegarsi con. Oggi è un altro giorno ha il triste compito di passare da un argomento allegro e alla politica lasciando tutto lo spazio alle notizie che riguardano il maltempo che ha coinvolto le Marche, purtroppo unche ha ucciso piùne. Tra le vittime ci sono padre e, Giuseppe e Andrea, di 64 e 25 anni. Il papà in pensione, Andrea un futuro ingegnere. Ieri sera pioveva tanto ma nessuno avrebbe mai pensato a una tragedia simile, dice laAdriana....

