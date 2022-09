“Ha dovuto chiamarlo”. Domenica In, la mossa ‘choc’ di Mara Venier: costretta a farlo (Di venerdì 16 settembre 2022) Domenica In, ospiti attesissimi per la prossima puntata. Uno start e un primo boccone amaro da digerire per Mara Venier. Il programma di varietà che appassiona gli italiani ha dovuto fare i conti con lo share di ascolti raggiunto il 12 settembre che non ha di certo entusiasmato moltissimo. Con 2.188.000 spettatori nella prima parte (16.5%) e 1.882.000 utenti (16.5%) nella seconda, Domenica In prova ad alzare il tiro degli ospiti. Mara Venier e gli ospiti di Domenica In. Si alza l’asticella delle aspettative, o per lo meno ci si prova. Dopo un inizio agrodolce, Domenica In torna ad appassionare il pubblico prospettando ospiti d’eccezione in vista della puntata del 18 settembre. Mara Venier e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)In, ospiti attesissimi per la prossima puntata. Uno start e un primo boccone amaro da digerire per. Il programma di varietà che appassiona gli italiani hafare i conti con lo share di ascolti raggiunto il 12 settembre che non ha di certo entusiasmato moltissimo. Con 2.188.000 spettatori nella prima parte (16.5%) e 1.882.000 utenti (16.5%) nella seconda,In prova ad alzare il tiro degli ospiti.e gli ospiti diIn. Si alza l’asticella delle aspettative, o per lo meno ci si prova. Dopo un inizio agrodolce,In torna ad appassionare il pubblico prospettando ospiti d’eccezione in vista della puntata del 18 settembre.e ...

felice_modica : Un vecchio commerciante, nato poverissimo, era diventato ricco. Non possedeva titoli, però e, a chi gli chiedeva s… - santocaruso28 : @LucaMarelli72 @christi00473972 L’assistente ha la grave colpa di non aver assisto l’arbitro quando, su assurda ind… - robreg1 : @pdnetwork @Deputatipd avrebbe dovuto chiamarlo semplicemente con il suo nome: “VOTO DI SCAMBIO” = RdC. Volete sn… - 1971Mtgz : @CristinaMolendi In effetti avrebbe dovuto chiamarlo 'il cazzaro' stavolta mi tocca darti ragione. - carminebrancagl : @AlessandraCia19 Mi scusi, ma come avrebbe dovuto chiamarlo il coso? -