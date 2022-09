Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli | “Ho lavorato tanto per essere a questo livello Dispiace per le assenze di Kaleyn e Atamanov”

(Di venerdì 16 settembre 2022)esprime la sua opinione dopo aver conquistato nella serata di ieri il terzo titolo mondiale nel giro di poche ore. La ‘Formica Atomica’ ha dato spettacolo all’Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) primeggiando nella disciplina del nastro. Mai nessuna individualista italiana aveva fatto risuonare l’Inno di Mameli in una rassegna iridata. Sono ben tre, invece, gli acuti dell’azzurra per la 18enne marchigiana che ha concluso davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (31.850) e dalla slovena Ekaterina Vedeneeva (29.900), rispettivamente in seconda e terza piazza. L’azzurra ha riportato ai microfoni della Federazione Italiana: “Alle clavette ho sbagliato due elementi molto importanti, ma sono stata in grado di recuperare in maniera veloce. Le altre difficoltà le ho eseguite bene, sono riuscita a coinvolgere giuria e pubblico abbastanza ...

LiaCapizzi : Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio:… - Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastic… - Eurosport_IT : Ecco a voi la prima italiana nella storia a vincere l'oro individuale in un Mondiale di ginnastica ritmica ????????… - PamCar86 : RT @LiaCapizzi: Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio: prima az… - frubulotta : Ginnastica: Mondiali di ritmica, Sofia Raffaeli oro al nastro -

Mercoledì 14 settembre giornata storica e indimenticabile per Fabriano: le ragazze della ci regalano un sogno alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Mai un'individualista italiana aveva vinto un oro mondiale, Sofia Raffaelli ne vince addirittura due: prima al cerchio e ... Fabriano terra di campioni. In questi mesi in diversi campionati europei e mondiali di pattinaggio, getto del peso, lancio del ... Domenica 18 settembre, dalle 10 alle 17, in piazza Medford ad Alba andrà in scena Sport in Piazza, la giornata dedicata allo sport organizzata dal Comune per dare visibilità alle numerose associazioni