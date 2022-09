Fondi russi ai partiti, l’affondo di Draghi a Mosca: «L’Italia non si fa battere da pupazzi prezzolati» – Il video (Di venerdì 16 settembre 2022) «La democrazia italiana è forte, non è che si fa battere dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati: dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia, non bisogna avere timore di qualunque voce. È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in tanti settori in molti Paesi europei, così come negli Stati Uniti. Queste son cose note, quindi non c’è nulla di cui stupirsi». Sono le parole del presidente Mario Draghi rispondendo a una domanda relativa alla telefonata avuta con il sottosegretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in cui è stata confermata l’assenza di partiti politici italiani dalla ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) «La democrazia italiana è forte, non è che si fadai nemici esterni, dai loro: dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia, non bisogna avere timore di qualunque voce. È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in tanti settori in molti Paesi europei, così come negli Stati Uniti. Queste son cose note, quindi non c’è nulla di cui stupirsi». Sono le parole del presidente Mariorispondendo a una domanda relativa alla telefonata avuta con il sottosegretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in cui è stata confermata l’assenza dipolitici italiani dalla ...

