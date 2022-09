Docenti e ATA, si presentano due domande per la pensione: quella di cessazione entro il 21 ottobre su Istanze online (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante le cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2023, ed ha fornito le relative istruzioni con la nota n. 31924 dell'8 settembre u.s. Si presentano due domande: ecco quali e quando. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante le cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2023, ed ha fornito le relative istruzioni con la nota n. 31924 dell'8 settembre u.s. Sidue: ecco quali e quando. L'articolo .

orizzontescuola : Docenti e ATA, si presentano due domande per la pensione: quella di cessazione entro il 21 ottobre su Istanze online - ParliamoDiNews : Docenti e ATA, si presentano due domande per la pensione: quella di cessazione entro il 21 ottobre su Istanze onlin… - fnpCislIS : RT @cislscuola: ????Aperte su Istanze On Line le funzioni per la presentazione delle domande di collocamento in #pensione dal 1° settembre 2… - ProDocente : Pensioni, docenti e ATA che non fanno domanda nel 2022, ma compiono 65 anni entro 31 agosto 2023. Chiarimenti - CislNazionale : RT @cislscuola: ????Aperte su Istanze On Line le funzioni per la presentazione delle domande di collocamento in #pensione dal 1° settembre 2… -