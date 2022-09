Corriere dello Sport – “Keylor Navas offerto all’Olympiacos, trattativa in corso” (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-15 18:07:07 Arrivano conferme dal CdS: Chiuso al Paris Saint Germain da Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas potrebbe avere nelle prossime ore un’ultima chance di lasciare subito la Francia, invece di aspettare fino alla sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riporta il sito greco to10.gr, il portiere costaricano sarebbe stato offerto all’Olympiacos. “Navas offerto all’Olympiacos, si tratta” Il mercato ellenico terminerà entro la serata di oggi, e i due club stanno accelerando le trattative per chiudere in tempo l’operazione: l’Olympiacos vuole che gran parte dello stipendio dell’estremo difensore (15 milioni di euro a stagione) sia pagato dai campioni di Francia. Navas, per lungo tempo nel mirino del Napoli, che ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-15 18:07:07 Arrivano conferme dal CdS: Chiuso al Paris Saint Germain da Gianluigi Donnarumma,potrebbe avere nelle prossime ore un’ultima chance di lasciare subito la Francia, invece di aspettare fino alla sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riporta il sito greco to10.gr, il portiere costaricano sarebbe stato. “, si tratta” Il mercato ellenico terminerà entro la serata di oggi, e i due club stanno accelerando le trattative per chiudere in tempo l’operazione: l’Olympiacos vuole che gran partestipendio dell’estremo difensore (15 milioni di euro a stagione) sia pagato dai campioni di Francia., per lungo tempo nel mirino del Napoli, che ...

