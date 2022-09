Coppa Davis, prima Berrettini e poi Sinner fanno volare l’Italia alle fasi finali: battuta l’Argentina (Di venerdì 16 settembre 2022) l’Italia del tennis è in finale di Coppa Davis. I tennisti azzurri hanno battuto l’Argentina per 2 a 0 staccando così il pass per l’ultimo atto, in programma dal 22 al 27 novembre a Malaga. Nel pomeriggio l’Unipol Arena di Bologna aveva già esultato per la vittoria di Matteo Berrettini su Sebastián Báez. Poi è stato il turno del sei volte vincitore dell’Atp Jannik Sinner, che si è imposto su Francisco Cerundolo per 2 set a 1. Sinner ha vinto il primo (7-1) e il terzo (6-3) concedendo al collega argentino solo il secondo, che Cerundolo ha vinto per 6 a 1. Per Berrettini invece non c’è stato bisogno di giocare il terzo set: a The Hammer ne sono bastati due, uno chiuso 6-2 e l’altro 6-3 per mandare a casa Baez. l’Italia – nel girone A ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022)del tennis è in finale di. I tennisti azzurri hanno battutoper 2 a 0 staccando così il pass per l’ultimo atto, in programma dal 22 al 27 novembre a Malaga. Nel pomeriggio l’Unipol Arena di Bologna aveva già esultato per la vittoria di Matteosu Sebastián Báez. Poi è stato il turno del sei volte vincitore dell’Atp Jannik, che si è imposto su Francisco Cerundolo per 2 set a 1.ha vinto il primo (7-1) e il terzo (6-3) concedendo al collega argentino solo il secondo, che Cerundolo ha vinto per 6 a 1. Perinvece non c’è stato bisogno di giocare il terzo set: a The Hammer ne sono bastati due, uno chiuso 6-2 e l’altro 6-3 per mandare a casa Baez.– nel girone A ...

