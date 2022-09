Concorso Agenzia Entrate, 900 tecnici: come prepararsi alle prove (Di venerdì 16 settembre 2022) Lo scorso 26 agosto 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Agenzia Entrate per l’assunzione di ben 900 900 unità di personale per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. Il Concorso rientra nel programma assunzionale che l’Agenzia delle Entrate ha inserito all’interno del proprio Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, finalizzato alla copertura di circa 2660 posti. Per partecipare alla selezione pubblica per 900 profili di assistente tecnico, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra o di titoli di studio equipollenti, come: diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, diploma di maturità tecnica di Perito ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 settembre 2022) Lo scorso 26 agosto 2022 è stato pubblicato il bando del nuovoper l’assunzione di ben 900 900 unità di personale per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. Ilrientra nel programma assunzionale che l’delleha inserito all’interno del proprio Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, finalizzato alla copertura di circa 2660 posti. Per partecipare alla selezione pubblica per 900 profili di assistente tecnico, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra o di titoli di studio equipollenti,: diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, diploma di maturità tecnica di Perito ...

