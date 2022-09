‘Brindisi per la pace’ al Mediterranean Wine Art Fest. Gervasio (Mavv): Da Napoli un grande messaggio (Di venerdì 16 settembre 2022) Un ‘Brindisi per la pace‘ al Mediterranean Wine Art Fest nella seconda giornata del Festival delle eccellenze, dell’enologia, della salute, del benessere e degli scambi economici e culturali nel Mediterraneo che sta animando il Complesso di San Domenico Maggiore tra degustazioni, dibattiti, mostre d’arte, musica. “Un momento molto importante che racconta bene il sentimento che anima questa maniFestazione che vuol riportare Napoli e il Mediterraneo al centro del dibattito e dell’attenzione mondiale. Abbiamo verificato come la nostra cultura e i prodotti della nostra terra, l’abilità delle mani e la grande attitudine all’accoglienza siano le chiavi del rilancio dei nostri territori in una chiave mediterranea. E’ per questo motivo che abbiamo voluto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) Unper la pace‘ alArtnella seconda giornata delival delle eccellenze, dell’enologia, della salute, del benessere e degli scambi economici e culturali nel Mediterraneo che sta animando il Complesso di San Domenico Maggiore tra degustazioni, dibattiti, mostre d’arte, musica. “Un momento molto importante che racconta bene il sentimento che anima questa maniazione che vuol riportaree il Mediterraneo al centro del dibattito e dell’attenzione mondiale. Abbiamo verificato come la nostra cultura e i prodotti della nostra terra, l’abilità delle mani e laattitudine all’accoglienza siano le chiavi del rilancio dei nostri territori in una chiave mediterranea. E’ per questo motivo che abbiamo voluto ...

