Bonus Trasporti 2022, ecco la lista degli operatori attivi: ora è online (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ online la lista degli operatori attivi per il Bonus Trasporti, pubblicata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli operatori attivi Dal 1° settembre è infatti possibile presentare domanda per accedere all’agevolazione che prevede lo sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico. Per semplificare la procedura per richiederlo, il ministero ha reso noti gli operatori che prenderanno parte al servizio. Raddoppiano le risorse per il Bonus Trasporti Il Senato ha approvato il Decreto aiuti bis tramite cui sono state raddoppiate le risorse per lo sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico: da 79 milioni i fondi passano a 180 milioni. Nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) E’laper il, pubblicata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. GliDal 1° settembre è infatti possibile presentare domanda per accedere all’agevolazione che prevede lo sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico. Per semplificare la procedura per richiederlo, il ministero ha reso noti gliche prenderanno parte al servizio. Raddoppiano le risorse per ilIl Senato ha approvato il Decreto aiuti bis tramite cui sono state raddoppiate le risorse per lo sconto sugli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico: da 79 milioni i fondi passano a 180 milioni. Nel ...

