"A me non frega un ca***, rischio il posto". Totti-Blasi, Facchinetti ad alzo zero (Di venerdì 16 settembre 2022) “Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto”, parla Francesco Facchinetti. In pratica sarebbe a rischio il suo programma su Radio105, condizionale d'obbligo. Francesco Facchinetti ha preferito non parlare di Totti e Ilary Blasi ed ha lasciato i suoi due colleghi in studio. Poi ha deciso di spiegare l'accaduto sui social. “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”, ha spiegato su Instagram nel corso della diretta. “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Piuttosto che parlare diil”, parla Francesco. In pratica sarebbe ail suo programma su Radio105, condizionale d'obbligo. Francescoha preferito non parlare die Ilaryed ha lasciato i suoi due colleghi in studio. Poi ha deciso di spiegare l'accaduto sui social. “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me nonun ca**o. Non parlo di queste cose, piuttostoil”, ha spiegato su Instagram nel corso della diretta. “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in ...

