Turismo internazionale, a Roma vicino ai valori pre-Covid secondo Global Blue e Lybra Tech (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) - Roma, 15 settembre 2022. Il Turismo internazionale a Roma, nella stagione estiva, ha quasi raggiunto i valori del pre-Covid. A certificarlo è Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, che grazie al suo speciale osservatorio sui flussi intercontinentali in ingresso ha registrato per il trimestre giugno-agosto 2022 un tasso di recovery della spesa tax free - rispetto allo stesso periodo del 2019 - del 95%. Un dato migliore in confronto a quello nazionale, in un'evoluzione crescente nell'arco temporale considerato che porta agosto ad una performance addirittura superiore al pre-pandemia. Per quanto riguarda le vie dello shopping Romano, tra quelle racchiuse nel Tridente è stato effettuato il 68% della ...

