Toro (Di giovedì 15 settembre 2022) Voglio ricordarti un superpotere che è tuo diritto di nascita sviluppare: la capacità di aiutare le persone a mettersi al servizio della verità più profonda e dell’amore più forte. Puoi perfino insegnargli come farlo. Hai maturato questo... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Voglio ricordarti un superpotere che è tuo diritto di nascita sviluppare: la capacità di aiutare le persone a mettersi al servizio della verità più profonda e dell’amore più forte. Puoi perfino insegnargli come farlo. Hai maturato questo... Leggi

