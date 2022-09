Temperature in calo, Alfieri annulla l’ordinanza e riapre tutte le scuole (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Viste le previsioni del tempo per i prossimi giorni, che annunciano un calo delle Temperature, il sindaco di Capaccio – Paestum, fa marcia indietro e sospende l’ordinanza della scorsa settimana che stabiliva il ritorno in classe il prossimo 19 settembre, per pubblicarne una nuova, nella quale si stabilisce che a scuola si ritornerà venerdì 16 settembre. Dunque la campanella tornerà a suonare che qualche giorno d’anticipo rispetto alle ultime indicazioni. Il provvedimento che faceva slittare la riapertura delle scuole di Capaccio dal 13 settembre (come da calendario regionale) al 19, era stato motivato dal caldo che si registra in questi giorni. Ciò aveva innescato non poche polemiche, sia da parte di mamme e papà che sul fronte politico. Anche il sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, il ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Viste le previsioni del tempo per i prossimi giorni, che annunciano undelle, il sindaco di Capaccio – Paestum, fa marcia indietro e sospendedella scorsa settimana che stabiliva il ritorno in classe il prossimo 19 settembre, per pubblicarne una nuova, nella quale si stabilisce che a scuola si ritornerà venerdì 16 settembre. Dunque la campanella tornerà a suonare che qualche giorno d’anticipo rispetto alle ultime indicazioni. Il provvedimento che faceva slittare la riapertura delledi Capaccio dal 13 settembre (come da calendario regionale) al 19, era stato motivato dal caldo che si registra in questi giorni. Ciò aveva innescato non poche polemiche, sia da parte di mamme e papà che sul fronte politico. Anche il sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, il ...

