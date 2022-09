Tabellone Wta Portoroz 2022, Raducanu numero uno: al via Trevisan e Paolini (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Portoroz 2022 (cemento outdoor). Difenderanno i colori azzurri Martina Trevisan, testa di serie numero quattro, e Jasmine Paolini, vincitrice della manifestazione l’anno scorso. Guidano il seeding la britannica Emma Raducanu e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Presenti anche la kazaka Elena Rybakina, trionfatrice a Wimbledon nel mese di luglio, e l’australiana Tomljanovic, che pochi giorni fa ha posto fine alla carriera di Serena Williams a New York. Attenzione anche alla francese Cornet e alla giovane danese Tauson, giocatrici sempre insidiose su questi campi. Di seguito il Tabellone completo. IL Tabellone COMPLETO QUARTI DI FINALE (Q) Friedsam vs Parry Siniakova vs ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di(cemento outdoor). Difenderanno i colori azzurri Martina, testa di seriequattro, e Jasmine, vincitrice della manifestazione l’anno scorso. Guidano il seeding la britannica Emmae la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Presenti anche la kazaka Elena Rybakina, trionfatrice a Wimbledon nel mese di luglio, e l’australiana Tomljanovic, che pochi giorni fa ha posto fine alla carriera di Serena Williams a New York. Attenzione anche alla francese Cornet e alla giovane danese Tauson, giocatrici sempre insidiose su questi campi. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO QUARTI DI FINALE (Q) Friedsam vs Parry Siniakova vs ...

Tennisnewsroom : WTA250 Chennai @geniebouchard sconfigge Joanne #Zueger 76 (4) 62. È il primo successo in un tabellone WTA dal 13 ma… - Ubitennis : WTA Chennai: Riske guida il tabellone. In India c'è anche Eugenie Bouchard - Tennis_Ita : WTA 250 Portorose, il tabellone: Paolini difende il titolo, Trevisan pesca Siniakova - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ZavaravalnicaSavaPortoroz | Il tabellone, Raducanu numero uno: al via #Trevisan e #Paolini - sportface2016 : #ZavaravalnicaSavaPortoroz | Il tabellone, Raducanu numero uno: al via #Trevisan e #Paolini -