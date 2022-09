Silvia Toffanin ora non ne può più: Pier Silvio dovrà rispettare la sua decisione (Di giovedì 15 settembre 2022) La conduttrice di ‘Verissimo’ dovrà rimandare un appuntamento al quale tiene molto. Che decisione avrebbe preso suo marito Pier Silvio? Silvia Toffanin è legata dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e vice presidente di Mediaset. Dal 2004 la donna è alla conduzione di ‘Verissimo’ su Canale 5, uno dei programmi di maggiore successo, in onda nella fascia oraria pomeridiana del weekend. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi – AltranotiziaMa cosa è accaduto fra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Ecco la decisione presa da suo marito. Silvia ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) La conduttrice di ‘Verissimo’rimandare un appuntamento al quale tiene molto. Cheavrebbe preso suo maritoè legata dal 2002 aBerlusconi, amministratore delegato e vice presidente di Mediaset. Dal 2004 la donna è alla conduzione di ‘Verissimo’ su Canale 5, uno dei programmi di maggiore successo, in onda nella fascia oraria pomeridiana del weekend.Berlusconi – AltranotiziaMa cosa è accaduto fraBerlusconi? Ecco lapresa da suo marito....

trash_italiano : Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte: TvBlog] - leggoit : Funerali Regina Elisabetta, Silvia Toffanin scelta al posto di una nota giornalista? I dettagli - giulianabianco4 : @AmiciUfficiale @WittyTV potete per favore realizzare il nostro desiderio di rivederli in puntata #carolapuddu #LDA… - supereroetv : L'importanza della Regina Elisabetta II ha fatto si che Maria De Filippi sia stata cancellata dalla Mediaset per un… - Profilo3Marco : RT @trash_italiano: Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte:… -