Roma, scomparsa 14enne. I genitori: 'Aiutateci a trovare Martina, speriamo sia viva' (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora nessuna traccia, purtroppo, di Martina, la 14enne scomparsa il 9 settembre scorso da Roma, dal quartiere Magliana. I genitori, che disperati avevano tappezzato la zona con i volantini, si sono rivolti anche a Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che da sempre si occupa di segnalazioni e persone scomparse. La speranza di tutti è che la macchina della solidarietà si metta in moto e Martina, che è nata nel 2008, torni presto a casa, dalla sua famiglia. Martina è scomparsa dalla Magliana Martina, che è alta 160 cm e ha 14 anni, dal 9 settembre scorso non fa più rientro a casa. O meglio, nel camper dove vive con la famiglia, in zona Magliana. Come ha raccontato il padre, la 14enne gli avrebbe chiesto dei soldi ...

