Riforma Pensioni 2023, le novità a 10 giorni dal voto: tutte le proposte dei partiti (Di giovedì 15 settembre 2022) L’uscita dal lavoro e la revisione delle norme della Riforma Fornero sono un capitolo importante dei programmi elettorali. Con proposte e promesse variegate sulle Pensioni che riguardano tutti i partiti e tutti i leader politici, vediamo allora a meno di due settimane dal voto del 25 settembre 2023 quali sono tutte le posizioni dei partiti su quota 41, opzione donna, ape social e altro. Ultime novità Riforma Pensioni 2023: il centrodestra su quota 41 e minime a 1000 euro A cavalcare il tema della Riforma delle Pensioni in maniera decisa sono più di tutti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia promette mille euro al mese di ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 15 settembre 2022) L’uscita dal lavoro e la revisione delle norme dellaFornero sono un capitolo importante dei programmi elettorali. Cone promesse variegate sulleche riguardano tutti ie tutti i leader politici, vediamo allora a meno di due settimane daldel 25 settembrequali sonole posizioni deisu quota 41, opzione donna, ape social e altro. Ultime: il centrodestra su quota 41 e minime a 1000 euro A cavalcare il tema delladellein maniera decisa sono più di tutti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia promette mille euro al mese di ...

