Più vicini i sondaggi WhatsApp, appena introdotto il pulsante in beta (Di giovedì 15 settembre 2022) Per fortuna i sondaggi WhatsApp sembrano essere sempre più vicini. Non è la prima volta che si parla della funzione ma, nell'ultima beta 2.22.20.11 per i dispositivi Android è comparso (per la prima volta) il pulsante che fa riferimento proprio al nuovo strumento. L'immagine di apertura articolo è stata condivisa dal noto informatore WAbetainfo e mostra esattamente da dove si dovrà partire per richiamare uno o più sondaggi WhatsApp. L'icona che rappresenta un generico istogramma è presente nella scheda che consente la condivisione di contenuti multimediali. Accanto alla possibilità di inviare un'immagine, un video, una scheda contatto, la propria posizione e ancora un audio sarà presto possibile anche selezionare un sondaggio.

