(Di giovedì 15 settembre 2022) È polemica nel Regno Unito dopo le denunce di ong e attivisti per la libertà di espressione sugliavvenuti in questi giorni dopo la morte diII. Diversi manifestanti antimonarchici che protestavano pacificamente...

EuropaToday

... a fine marzo, è iniziata l'di attacchi terroristici da parte dei palestinesi in Israele. ...dall'aumento degli attacchi all'esercito quando entra in territorio palestinese per condurre, ...Una crisi di sicurezza - l'di attacchi terroristici da marzo a maggio - ha accelerato la ... Poi l'esercito, il servizio di sicurezza Shin Bet e la polizia hanno effettuatoconcentrandosi ... Ondata di arresti ai funerali di Elisabetta: la polizia vieta le proteste contro la monarchia Gli agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della locale Questura, hanno arrestato un cittadino ...Il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, è stato arrestato insieme al fratello e ad altre 8 persone: l'indagine riguarderebbe delle tangenti ...