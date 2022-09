“Mi devo operare”. Edoardo Tavassi, la brutta notizia all’improvviso: “Ho una paura…” (Di giovedì 15 settembre 2022) Edoardo Tavassi costretto ad operarsi. L’esperienza all’Isola dei Famosi del fratello di Guendalina è stata caratterizzata da alti e bassi. Sicuramente l’ex naufrago è stato tra i protagonisti indiscussi grazie alla sua simpatia, ma anche a seguito delle sue storie in Honduras. Oltre alla grande amicizia con Nicolas Vaporidis Edoardo si è avvicinato molto a Mercedesz Henger. I due, dopo vari tira e molla, sono rimasti in buoni rapporti anche se la storia non è decollata. Nell’ultima parte del reality, poi, Edoardo Tavassi ha mostrato interesse per la bella Estefania Bernal che inizialmente aveva fatto discutere per la sua relazione finta con Roger Balduino. Purtroppo l’avventura sull’Isola dei Famosi non si è conclusa come sperato. Edoardo era uno dei candidati alla vittoria finale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)costretto ad operarsi. L’esperienza all’Isola dei Famosi del fratello di Guendalina è stata caratterizzata da alti e bassi. Sicuramente l’ex naufrago è stato tra i protagonisti indiscussi grazie alla sua simpatia, ma anche a seguito delle sue storie in Honduras. Oltre alla grande amicizia con Nicolas Vaporidissi è avvicinato molto a Mercedesz Henger. I due, dopo vari tira e molla, sono rimasti in buoni rapporti anche se la storia non è decollata. Nell’ultima parte del reality, poi,ha mostrato interesse per la bella Estefania Bernal che inizialmente aveva fatto discutere per la sua relazione finta con Roger Balduino. Purtroppo l’avventura sull’Isola dei Famosi non si è conclusa come sperato.era uno dei candidati alla vittoria finale, ...

