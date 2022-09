Meteo giovedì: previsti nubifragi, forti temporali e allagamenti. I dettagli (Di giovedì 15 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Una potente e inusuale rimonta anticiclonica di matrice africana ci ha regalato un inizio settimana dal sapore estivo con sole prevalente e temperature sopra media ma adesso tutto questo sta per finire. L’aria calda e umida richiamata dall’anticiclone e in parte ereditata anche dall’azione dell’ex uragano Danielle sull’Europa occidentale sta per entrare in contrasto con correnti più fredde di estrazione scandinava. Il confronto sarà esplosivo, motivo per il quale ci aspettiamo precipitazioni anche molto intense. Va precisato che non si tratterà di maltempo diffuso, non sarà una vera e propria perturbazione ma una linea di instabilità. Una fascia lungo la quale si svilupperanno dei temporali e che seguirà il dorso dell’anticiclone in graduale abbassamento di latitudine. Meteo giovedì ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Una potente e inusuale rimonta anticiclonica di matrice africana ci ha regalato un inizio settimana dal sapore estivo con sole prevalente e temperature sopra media ma adesso tutto questo sta per finire. L’aria calda e umida richiamata dall’anticiclone e in parte ereditata anche dall’azione dell’ex uragano Danielle sull’Europa occidentale sta per entrare in contrasto con correnti più fredde di estrazione scandinava. Il confronto sarà esplosivo, motivo per il quale ci aspettiamo precipitazioni anche molto intense. Va precisato che non si tratterà di maltempo diffuso, non sarà una vera e propria perturbazione ma una linea di instabilità. Una fascia lungo la quale si svilupperanno deie che seguirà il dorso dell’anticiclone in graduale abbassamento di latitudine....

