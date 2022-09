“Ma quanto è carino”. Tutte pazze per il fratello di Emma Marrone, chi è Francesco (e cosa fa) (Di giovedì 15 settembre 2022) Il fratello di Emma Marrone, gli auguri social per Francesco arrivano dopo la triste notizia della scomparsa del padre Rosario, 66 anni, avvenuta il 5 settembre a causa di una leucemia. La notizia è stata data dalla pagina Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine della famiglia dell’artista lanciata ormai anni fa dal talent Amici di Maria De Filippi. Una notizia terribile per Emma Marrone, oggi felice per il compleanno del fratello Francesco: “Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”, ha scritto la cantante salentina sul suo profilo Instagram. Il fratello di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildi, gli auguri social perarrivano dopo la triste notizia della scomparsa del padre Rosario, 66 anni, avvenuta il 5 settembre a causa di una leucemia. La notizia è stata data dalla pagina Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine della famiglia dell’artista lanciata ormai anni fa dal talent Amici di Maria De Filippi. Una notizia terribile per, oggi felice per il compleanno del: “Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”, ha scritto la cantante salentina sul suo profilo Instagram. Ildi ...

