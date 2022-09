L' impresa di Sofia Raffaeli | doppietta di ori ai mondiali di ginnastica ritmica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tutto in una notte a Sòfia, Bulgaria.incanta l'Arena Armeec nella capitale che porta il suo nome:di ori al cerchio e alla palla, campionessa del mondo in due specialità su quattro. E per l'Italia dellaè festa grande: nessuna individualista italiana prima di lei era salita sul gradino più alto del podio di un campionato mondiale. Scrivere la storia agguantando almeno un oro nella rassegna iridata, per la diciottenne di Chiaravalle (Ancona), era una missione più che possibile. Mercoledì 14, nella prima giornata di mondiale, ha portato i suoi 37 chili di energia e grazia sulla pedana bulgara ed è stato dominio assoluto. Dodici ore di gara per restringere la forbice dalle 72 partecipanti alle 8 migliori al mondo al cerchio e alla palla, che in serata si sono sfidate alle finali. ...