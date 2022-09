League of Legends: Introduzione ai Mondiali 2022 (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Campionato Mondiale 2022 di League of Legends è alle porte! Il torneo avrà inizio il 29 settembre all’Arena Esports Stadium dell’Artz Pedregal a Città del Messico. Cos’è il Campionato Mondiale? Il Campionato Mondiale di League of Legends (conosciuto anche come “Mondiali”) è il più importante torneo annuale internazionale che riunisce le più forti squadre sul pianeta in uno scontro per aggiudicarsi la Coppa degli Evocatori e guadagnarsi il titolo di Campione del mondo. Oltre 800 giocatori in più di 100 squadre professionistiche dell’eSport di League of Legends si affrontano durante l’anno all’interno di una decina di leghe globali per qualificarsi al torneo. L’evento si sposta fra le regioni ospitanti ogni anno. Quest’anno, quattro città del ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Campionato Mondialediofè alle porte! Il torneo avrà inizio il 29 settembre all’Arena Esports Stadium dell’Artz Pedregal a Città del Messico. Cos’è il Campionato Mondiale? Il Campionato Mondiale diof(conosciuto anche come “”) è il più importante torneo annuale internazionale che riunisce le più forti squadre sul pianeta in uno scontro per aggiudicarsi la Coppa degli Evocatori e guadagnarsi il titolo di Campione del mondo. Oltre 800 giocatori in più di 100 squadre professionistiche dell’eSport diofsi affrontano durante l’anno all’interno di una decina di leghe globali per qualificarsi al torneo. L’evento si sposta fra le regioni ospitanti ogni anno. Quest’anno, quattro città del ...

