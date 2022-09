Lazio, Sarri: “Se problema sono io devo fare passo indietro” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questi crolli emotivi improvvisi sono simili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1 in Europa League contro il Midtjylland. “Questa è una partita che non abbiamo giocato, e non l’abbiamo giocata per presunzione -sottolinea Sarri-. Alla base di queste partite c’è una grande dose di umiltà, se vai in giro per l’Europa vai incontro a questo tipo di figure come è successo a noi stasera e come è successo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Questi crolli emotivi improvvisisimili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazioneio,un, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”. Lo dice l’allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1 in Europa League contro il Midtjylland. “Questa è una partita che non abbiamo giocato, e non l’abbiamo giocata per presunzione -sottolinea-. Alla base di queste partite c’è una grande dose di umiltà, se vai in giro per l’Europa vai incontro a questo tipo di figure come è successo a noi stasera e come è successo a ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - DiMarzio : #EuropaLeague | I convocati di Maurizio #Sarri per @fcmidtjylland - @OfficialSSLazio - sportface2016 : +++#Lazio, Maurizio #Sarri: 'Inchiesta su di me? Allora quest'anno ci sarà molto lavoro per il mio avvocato. Ho l'o… - Valezz9 : RT @fbmaarket: Salisburgo - Lazio 4-1 , Eintracht - Lazio 4-1, Apollon Limassol - Lazio 2-0, Eliminati dal Cluj nel 2019. Tutto questo prim… - Pacifisting11 : RT @sportface2016: #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' -