La politica dell’ingerenza | elementi di riflessione su dossier e fondi russi

Il dossier dell'intelligence statunitense che denuncerebbe l'influenza e la corruzione che Mosca avrebbe attuato nei confronti di alcuni partiti politici europei attraverso fondi russi (e – per il momento – non italiani, stando alle parole del presidente del Copasir, Adolfo Urso) è una notizia importante. Ma al di là delle conseguenze proprio a livello elettorale – che potrebbero essere molto limitate, a guardare i "figli di Putin" del nostro paese, quella parte di elettorato che vive di propaganda anti-sistema e che vede nell'ex U chissà quale paradiso artificiale -, le quali potrebbero essere così ininfluenti da deludere quelli che si aspettano che il dossier stravolga gli equilibri di oggi, presi da chissà quale sdegno, bisogna riflettere sul nostro immaginario e sulle conseguenze che questa scossa tellurica (a ...

Soldi russi ai partiti, cosa sappiamo finora. Salvini: 'Mai preso soldi' ... simile a quella utilizzata pochi giorni prima dell'invasione in Ucraina: rivelare al mondo le ... in particolare quelli più colpiti dall'ingerenza del Cremlino allo scopo di metterli in condizione di ... Sappiamo ancora poco del rapporto sulle interferenze russe Urso ha aggiunto però che "è evidente che l'ingerenza straniera esiste e che Russia e Cina tentano ... in cui quest'ultimo alludeva a un possibile coinvolgimento di Fratelli d'Italia nel rapporto dell'... L'ombra delle ingerenze agita la politica, la Lega minaccia querele