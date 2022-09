La Lazio in Danimarca senza Zaccagni. Col Midtjylland è l’ora di Cancellieri (Di giovedì 15 settembre 2022) Continuità. Parola chiave di una Lazio alla ricerca di quella terza vittoria consecutiva che a Sarri finora è sfuggita. La squadra biancoceleste vola in Danimarca, nella trasferta di Europa League contro il Midtjylland (giovedì, ore 18:45). L’allenatore cerca una prova convincente e i tre punti per blindare il girone. Ma contro i danesi, prepara il turn over “per sopravvivenza”. Si rivede Pedro (“Si è allenato ed è in fase di risoluzione”), ma si ferma Zaccagni (“E’ a casa perché ha bisogno di terapie e le strumentazioni sono a Formello”). Possibile chance per Matteo Cancellieri, fin qui sempre entrato nel finale delle sette partite della stagione e alla ricerca del primo gol in biancoceleste. Sarri se lo coccola e fin qui lo sta utilizzando con più continuità di quel che ha fatto Tudor la scorsa ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Continuità. Parola chiave di unaalla ricerca di quella terza vittoria consecutiva che a Sarri finora è sfuggita. La squadra biancoceleste vola in, nella trasferta di Europa League contro il(giovedì, ore 18:45). L’allenatore cerca una prova convincente e i tre punti per blindare il girone. Ma contro i danesi, prepara il turn over “per sopravvivenza”. Si rivede Pedro (“Si è allenato ed è in fase di risoluzione”), ma si ferma(“E’ a casa perché ha bisogno di terapie e le strumentazioni sono a Formello”). Possibile chance per Matteo, fin qui sempre entrato nel finale delle sette partite della stagione e alla ricerca del primo gol in biancoceleste. Sarri se lo coccola e fin qui lo sta utilizzando con più continuità di quel che ha fatto Tudor la scorsa ...

