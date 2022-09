”La banda del buco” colpisce a Velletri: svaligiata una farmacia comunale (Di giovedì 15 settembre 2022) Velletri. La banda del buco e il classico modus operandi, rapido, veloce e con alta percentuale di successo, se compiuto con rigore e dopo aver pianificato tutto. Proprio quello che è successo a Velletri, la notte scorsa, mercoledì 14 settembre intorno alle 3.55. svaligiata una farmacia comunale a Velletri I rapinatori sono entrati in piena notte nella farmacia comunale di via della Caranella, aprendosi un varco sul retro, per poi fuggire con un bottino di 400 euro. I soggetti, che sarebbero almeno due data la dinamica, ma è ancora tutto da verificare, sono entrati in scena nelle ultime ore della nottata e, dopo un primo sopralluogo preventivo, assicuratisi che nessuno potesse interrompere bruscamente le loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022). Ladele il classico modus operandi, rapido, veloce e con alta percentuale di successo, se compiuto con rigore e dopo aver pianificato tutto. Proprio quello che è successo a, la notte scorsa, mercoledì 14 settembre intorno alle 3.55.unaI rapinatori sono entrati in piena notte nelladi via della Caranella, aprendosi un varco sul retro, per poi fuggire con un bottino di 400 euro. I soggetti, che sarebbero almeno due data la dinamica, ma è ancora tutto da verificare, sono entrati in scena nelle ultime ore della nottata e, dopo un primo sopralluogo preventivo, assicuratisi che nessuno potesse interrompere bruscamente le loro ...

