In Svezia vince la destra, la premier Andersson si dimette (Di giovedì 15 settembre 2022) In Svezia la coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni. La premier Magdalena Andersson si è dimessa. Una vittoria con poco margine, decisa alle ultime battute dalle schede via posta e arrivate dall’estero e trainata dall’estrema destra del partito nazionalista anti immigrazione guidato da Jimmy Akesson, on oltre il 20%, alleato col centrodestra di Ulf Kristersson, futuro premier. “Il mio partito e gli alleati hanno ricevuto un mandato per il cambiamento che voi elettori avete chiesto. Mi metterò subito al lavoro per formare un governo capace di agire, un governo per tutta la Svezia e i cittadini”, ha detto subito dopo la vittoria Kristersson. “Sapevamo che poteva succedere – ha detto la premier Andersson ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Inla coalizione di centroha vinto le elezioni. LaMagdalenasi è dimessa. Una vittoria con poco margine, decisa alle ultime battute dalle schede via posta e arrivate dall’estero e trainata dall’estremadel partito nazionalista anti immigrazione guidato da Jimmy Akesson, on oltre il 20%, alleato col centrodi Ulf Kristersson, futuro. “Il mio partito e gli alleati hanno ricevuto un mandato per il cambiamento che voi elettori avete chiesto. Mi metterò subito al lavoro per formare un governo capace di agire, un governo per tutta lae i cittadini”, ha detto subito dopo la vittoria Kristersson. “Sapevamo che poteva succedere – ha detto la...

Giorgiolaporta : In #Svezia vince la #destra alleata in #Europa con la #Meloni e si dimette la premier alleata di #Letta. A 10 gior… - matteosalvinimi : Anche nella bella e democratica #Svezia, sinistre sconfitte e a casa! Domenica 25 tocca a noi, andiamo a vincere!?? - Agenzia_Ansa : In Svezia ha vinto la coalizione di destra, sostenuta dall'ultradestra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson. L… - aka_rebel8 : @balboa2023 @radiosilvana @PrivateJackBell In Svezia ha perso la sinistra che ha gestito la pandemia con molta libe… - mrzchm : RT @giulicitte52: Svezia, dopo un secolo vince la destra. La premier 'anti-russa' Andersson si dimette -