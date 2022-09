Genoa, Ballardini: “Squadra salva con me lo scorso anno? Non saprei, la situazione era complicata” (Di giovedì 15 settembre 2022) Davide Ballardini, ex allenatore del Genoa, è tornato a parlare della retrocessione in B del club ligure e lo ha fatto ai microfoni di RTV San Marino: “Non so se sarei riuscito a salvare la Squadra: la situazione era piuttosto complicata. Fatto sta che quando sono stato esonerato, il Genoa era quartultimo e virtualmente salvo“. Ballardini, che delle salvezze è ormai uno specialista, ha poi fatto chiarezza sul suo futuro: “Attualmente viaggio con il mio staff in giro per l’Europa per vedere allenamenti o partite. Di recente siamo stati in Francia ed in Inghilterra, mentre nel weekend ci concentriamo sulle gare che si disputano in Italia“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Davide, ex allenatore del, è tornato a parlare della retrocessione in B del club ligure e lo ha fatto ai microfoni di RTV San Marino: “Non so se sarei riuscito are la: laera piuttosto. Fatto sta che quando sono stato esonerato, ilera quartultimo e virtualmente salvo“., che delle salvezze è ormai uno specialista, ha poi fatto chiarezza sul suo futuro: “Attualmente viaggio con il mio staff in giro per l’Europa per vedere allenamenti o partite. Di recente siamo stati in Francia ed in Inghilterra, mentre nel weekend ci concentriamo sulle gare che si disputano in Italia“. SportFace.

