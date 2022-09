Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa: rapporti tesi e guerra fredda (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo l'intervista concessa da Totti al Corriere, i rapporti con la moglie sarebbero più tesi che mai. Cosa che allontana sempre di più la prospettiva di una separazione consensuale Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo l'intervista concessa daal Corriere, icon la moglie sarebbero piùche mai. Cosa che allontana sempre di più la prospettiva di una separazione consensuale

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Giampier601 : RT @satyricus2: Ilary Blasi: 'Ho scoperto cose che potrebbero rovinare la vita di 50 famiglie'. E ancora non aveva letto il programma di go… - tiscalinotizie : Rocco Siffredi difende l'ex capitano della Roma, critica la Blasi ma spera nella riconciliazione.… -