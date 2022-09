Festa di Borgo Palazzo: 200 negozi aperti in un chilometro e mezzo (Di giovedì 15 settembre 2022) Bergamo. È tutto pronto per domenica 18 settembre quando ci sarà la 12ª Festa del Borgo. In via Borgo Palazzo saranno 200 le botteghe aperte in un chilometro e mezzo, dalle 10 alle 19. L’appuntamento popolare che tradizionalmente converge in Borgo Palazzo tutta la città offrirà spettacoli buskers e artisti di strada. “Ringrazio chi lavora per mesi per arrivare a questo appuntamento e a maggior ragione chi si spende da anni” afferma Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo. Nicola Viscardi, presidente del Duc: “Prima di ricoprire la carica nel distretto, ho iniziato a organizzare la Festa. Festa popolare, con più di 10mila abitanti che vede sempre più la realtà dei commercianti interconnessa al territorio con tutte le sue ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Bergamo. È tutto pronto per domenica 18 settembre quando ci sarà la 12ªdel. In viasaranno 200 le botteghe aperte in un, dalle 10 alle 19. L’appuntamento popolare che tradizionalmente converge intutta la città offrirà spettacoli buskers e artisti di strada. “Ringrazio chi lavora per mesi per arrivare a questo appuntamento e a maggior ragione chi si spende da anni” afferma Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo. Nicola Viscardi, presidente del Duc: “Prima di ricoprire la carica nel distretto, ho iniziato a organizzare lapopolare, con più di 10mila abitanti che vede sempre più la realtà dei commercianti interconnessa al territorio con tutte le sue ...

Bergamonews : Festa di Borgo Palazzo: 200 negozi aperti in un chilometro e mezzo - BergamoNews - diplastilina : Nel paese dove vivo alle amministrative ha vinto un sindaco leghista ventottenne amico di Matteo Salvini. Questo we… - IlFattoNisseno : Caltanissetta, Borgo Petilia in festa da giovedì 15 a domenica 18: il programma - LazioEventi : Tornano la Festa degli Artisti e la Sagra del Tartufo in questo fine settimana Due giorni di festa per l’originale… - angheluruju11 : RT @romatoday: La Festa del Borgo: domenica di musica, intrattenimento e food al Pigneto -