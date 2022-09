"Ecco cosa mi ha scritto". Colpo di scena, Monti incastra Cacciari: gelo in studio (Di giovedì 15 settembre 2022) Scontro acceso tra Mario Monti e Massimo Cacciari a Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Venezia parla degli scenari post-voto e dei governi tecnici che hanno accompagnato l'Italia in questi ultimi anni. Cacciari non usa giri di parole: "I governi di larghe intese con i tecnici? Veniamo da una stagione politica in cui i partiti hanno solo creato caos. Non sono mai riusciti a trovare un punto di accordo e tutte le volte è dovuto intervenire il Colle". E ancora: "Il Quirinale ha sempre avuto un ruolo un po' come il preside a scuola. Spesso è suonata la campanella e il presidente della Repubblica ha interrotto la ricreazione dei partiti consigliando la strada da seguire. Si mettessero almeno d'accordo i partiti prima del voto, ma non sono in grado di farlo". Ed è a questo punto, su queste parole che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Scontro acceso tra Marioe Massimoa Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Venezia parla degliri post-voto e dei governi tecnici che hanno accompagnato l'Italia in questi ultimi anni.non usa giri di parole: "I governi di larghe intese con i tecnici? Veniamo da una stagione politica in cui i partiti hanno solo creato caos. Non sono mai riusciti a trovare un punto di accordo e tutte le volte è dovuto intervenire il Colle". E ancora: "Il Quirinale ha sempre avuto un ruolo un po' come il preside a scuola. Spesso è suonata la campanella e il presidente della Repubblica ha interrotto la ricreazione dei partiti consigliando la strada da seguire. Si mettessero almeno d'accordo i partiti prima del voto, ma non sono in grado di farlo". Ed è a questo punto, su queste parole che è ...

