Dynamite 14.09.2022 Grand Slam Tournament Semifinals

Un caloroso saluto ai lettori di ZW, anche stavolta siamo super carichi per un nuovo episodio di Dynamite. Quest'oggi ci troviamo in quel di Albany, New York, ed il menù del giorno prevede le due semifinali del Tournament of Champions, il match con in palio i titoli di coppia tra gli Swerve in Our Glory ed i Lucha Bros e molto altro ancora. Lo show si apre sulle note di 'Wild Things', Jon Moxley effettua il suo ingresso in ring ed è pronto a sfidare Sammy Guevara nella prima semifinale di oggi.

Grand Slam Tournament of Champions: Jon Moxley vs. Sammy Guevara (3,8 / 5)

Sammy Guevara si presenta inizialmente senza la compagnia di Tay Melo ed Annajay, lo Spanish God si rende protagonista di un'ottima prestazione riuscendo a mettere in difficoltà Jon Moxley. Dopo l'iniziale equilibrio, l'ago ...

