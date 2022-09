Coppa Davis 2022 | Australia vittoriosa sulla Francia | quarti di finale prenotati

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’, rimontando e battendo laper 2-1 nel terzo dei sei confronti del girone C diad Amburgo, si assicura di fatto un posto aididella rassegna, dal momento che si tratta del secondo successo. Nello storico impianto che ha ospitato fino al 2008 un Masters Series (oggi Masters 1000) di grande valore per la stagione rossa, arriva, ma sul veloce, una soddisfazione per la squadra capitanata da Lleyton Hewitt. GASQUET b. KUBLER 6-2 6-4 Il primo punto va alla, in virtù dell’indovinata scelta di Sebastien Grosjean di schierare Richard Gasquet. Il veterano della squadra si comporta da par suo e, con una prova di chiara superiorità, non lascia scampo al suo avversario del Queensland, in difficoltà in tutti i turni di servizio ...