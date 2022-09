Conference League | Basaksehir-Fiorentina 3-0

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsconfigge 3-0 lain un match del gruppo A didisputato allo stadio Fatih Terim di Istanbul. A decidere la partita la doppietta di Gurler al 57? e al 71? e la rete di Traoré al 90?. I viola chiudono l’incontro in dieci uomini per l’espulsione di Ikoné al 76? per doppia ammonizione. Nell’altro match del girone vittoria in trasferta degli scozzesi dell’Hearts per 2-0 sul campo dei lettoni dell’Rfs Riga. In classifica guida ilcon 6 punti, Hearts e 3,e Rfs Riga chiudono a quota 1. Funweek.

Basaksehir Istanbul batte Fiorentina 3-0 in una partita della seconda giornata del girone A di Europa Conference League. Tutte nella ripresa le reti dei turchi, con doppietta di Gurler e gol di Bertrand Traore nel finale, dopo che i viola erano rimasti anche in 10 per espulsione di Ikonè per doppia ammonizione.