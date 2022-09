Cina a Usa, il Taiwan Policy Act è un segnale sbagliato (Di giovedì 15 settembre 2022) Il via libera della commissione Esteri del Senato Usa al Taiwan Policy Act "viola gravemente l'impegno degli Stati Uniti nei confronti della Cina sulla questione Taiwan e il principio dell'unica Cina",... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Il via libera della commissione Esteri del Senato Usa alAct "viola gravemente l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dellasulla questionee il principio dell'unica",...

fanpage : Gli Stati Uniti stanno valutando l'applicazione di un pacchetto di sanzioni contro la Cina. Lo scopo è quello di sc… - News24_it : Cina a Usa, il Taiwan Policy Act è un segnale sbagliato - iside50 : RT @ItalicaTestudo: Per gli Usa, Giggino #DiMaio è il 'cavallo di Troia' di Pechino in Italia Intanto, Enrico #Letta ha avuto un ruolo impo… - Gian76442781 : @BelpietroTweet Mi chiedo!! USA , CINA, mi sembra abbiano complottato in mezzo mondo, corrompendo, sabotando , iniz… - nonmipare : RT @GaspareCaj: Io non metto in dubbio, conoscendoli, che partiti italiani siano stati finanziati da Russia, Usa, Arabia, Cina, Israele...P… -