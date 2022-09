Bergoglio: “No alla politica delle poltrone. Dialogo con la Russia? Puzza, ma si deve fare”. Il no sull’eutanasia: “Uccidere non è umano’ (Di giovedì 15 settembre 2022) “Il Dialogo con la Russia? Puzza, ma si deve fare”. Di ritorno dal suo viaggio in Kazakistan, dove ha partecipato al Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, Papa Francesco torna a parlare di guerra durante 45 minuti di risposte ai giornalisti. In Ucraina, certo. Senza però dimenticare tutti gli altri teatri di conflitto in tutto il mondo. E toccando anche altri temi: la “moralità” di mandare armi all’Ucraina, per la quale “è lecito difendersi”, la necessità del “Dialogo” sia con la Russia che con la Cina. E poi, a dieci giorni dalle elezioni, anche la politica. “Oggi essere politico è una strada difficile. Dico essere un grande politico, un politico di quelli che si mettono in gioco per i valori della patria, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Ilcon la, ma si”. Di ritorno dal suo viaggio in Kazakistan, dove ha partecipato al Congresso dei leaderreligioni mondiali e tradizionali, Papa Francesco torna a parlare di guerra durante 45 minuti di risposte ai giornalisti. In Ucraina, certo. Senza però dimenticare tutti gli altri teatri di conflitto in tutto il mondo. E toccando anche altri temi: la “moralità” di mandare armi all’Ucraina, per la quale “è lecito difendersi”, la necessità del “” sia con lache con la Cina. E poi, a dieci giorni dalle elezioni, anche la. “Oggi essere politico è una strada difficile. Dico essere un grande politico, un politico di quelli che si mettono in gioco per i valori della patria, per ...

