Ucraina ultime notizie. Kiev, attacchi russi su tutta linea del fronte nel Donetsk (Di mercoledì 14 settembre 2022) Kiev dichiara che i filorussi stanno facendo sfollare «le loro famiglie dalla Crimea» dopo la controffensiva, mentre il Pentagono evidenzia che un certo numero di soldati russi si ritira dall’oblast di Kharkiv. Negli ultimi giorni Mosca ha chiamato per negoziare, fa notare la vicepremier Ucraina Stefanishyna. La Casa Bianca registra i progressi ma avverte: il conflitto sarà lungo. «Gli ucraini hanno fatto progressi significativi ma sarà un lungo cammino», commenta Biden. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 settembre 2022)dichiara che i filostanno facendo sfollare «le loro famiglie dalla Crimea» dopo la controffensiva, mentre il Pentagono evidenzia che un certo numero di soldatisi ritira dall’oblast di Kharkiv. Negli ultimi giorni Mosca ha chiamato per negoziare, fa notare la vicepremierStefanishyna. La Casa Bianca registra i progressi ma avverte: il conflitto sarà lungo. «Gli ucraini hanno fatto progressi significativi ma sarà un lungo cammino», commenta Biden.

