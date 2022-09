Traffico Roma del 14-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta chiusa sulla tangenziale est per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna inevitabile la formazione di code che segnali Amò tra San Lorenzo è l’uscita per la A24 verso lo stadio Olimpicoincolonnato anche sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est intenso ilsulla via Flaminia concludi tra il raccordo via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada e via Gaiole in Chianti code persulla Cassia bis tra via della Giustiniana il raccordo anulare proseguono i lavori sulla via Pontina con coda all’altezza di Castel di Decima nelle due direzioni in pieno svolgimento una manifestazione Piazza dei Santi Apostoli termine previsto per le 13 ...