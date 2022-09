Se serve a Berlino in Europa non si parla di aiuto di Stato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Che la Germania avesse uno strano modo di applicare le regole europee lo sapevamo, e che l’Olanda approfitti di una competitività fiscale unica e della presenza della borsa del gas (Ttf) anche, ma nel guazzabuglio delle decisioni comunitarie, quando ogni proposta deve essere tradotta (e capita) in 27 lingue diverse, quanto ha partorito la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen in fatto di accordi per calmierare i costi dell’energia appare come l’ennesimo topolino partorito dalla montagna. Con il grande rischio che il tetto al prezzo del gas suggerito dal nostro primo ministro Mario Draghi non passerà alla riunione del Consiglio europeo prevista a ottobre, dove ancora non sappiamo chi rappresenterà l’Italia. Di fatto oggi al parlamento europeo la presidente von der Leyen ha finalmente parlato della tassazione degli extraprofitti per salvarci ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) Che la Germania avesse uno strano modo di applicare le regole europee lo sapevamo, e che l’Olanda approfitti di una competitività fiscale unica e della presenza della borsa del gas (Ttf) anche, ma nel guazzabuglio delle decisioni comunitarie, quando ogni proposta deve essere tradotta (e capita) in 27 lingue diverse, quanto ha partorito la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen in fatto di accordi per calmierare i costi dell’energia appare come l’ennesimo topolino partorito dalla montagna. Con il grande rischio che il tetto al prezzo del gas suggerito dal nostro primo ministro Mario Draghi non passerà alla riunione del Consiglio europeo prevista a ottobre, dove ancora non sappiamo chi rappresenterà l’Italia. Di fatto oggi almento europeo la presidente von der Leyen ha finalmenteto della tassazione degli extraprofitti per salvarci ...

glooit : Se serve a Berlino in Europa non si parla di aiuto di Stato leggi su Gloo - Frankookytata : RT @_blackpinkita: Ci restano codici per londra, copenhagen, colonia, berlino, amsterdam Se vi serve contattateci in privato - Desi03287154 : RT @_blackpinkita: Ci restano codici per londra, copenhagen, colonia, berlino, amsterdam Se vi serve contattateci in privato - antotae3095 : RT @_blackpinkita: Ci restano codici per londra, copenhagen, colonia, berlino, amsterdam Se vi serve contattateci in privato - malee_lakam : RT @_blackpinkita: Ci restano codici per londra, copenhagen, colonia, berlino, amsterdam Se vi serve contattateci in privato -