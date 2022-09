Ryan Reynolds si sottopone a una colonscopia | il video diventa virale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La star di Deadpoolsi è battuta in prima linea per la lotta al cancro del colon: ildella suaè stato diffuso sui social.ha deciso di collaborare assieme a Rob McElhenney (co-presidente del Wrexham) con Lead From Behind, associazione che si prefigge lo scopo di sensibilizzare la lotta al cancro al colon. L'attore si è sottoposto a unache si è rivelata letteralmente salvavita: il medico aveva infatti scovato un polipo estremamente sottile, prontamente rimosso. Ilè stato pubblicato su YouTube nella giornata di martedì e ripostato dasu Instagram, che ci ha tenuto a sottolineare: "Non avrei mai accettato di filmare una procedura medica, ma non capita tutti i ...

