(Di mercoledì 14 settembre 2022)– “che subiscono la concorrenza sleale di migliaia “colleghi”, bagarini che rivendono illmente biglietti di siti e musei a prezzi maggiorati, regolamento di accesso al centro storico dei bus troppo restrittivo. Il turismo ha riacceso i motori, ma proprio a, città della cultura e del turismo per eccellenza, è rallentato da vecchi e nuovi problemi, da sempre ignorati o addirittura aggravati dalle politiche della sinistra. Sono necessari più controlli e pattuglie interforze, più telecamere di sorveglianza a presidio dei monumenti e delle fontane e per contrastare con energia microcriminalità e commercio abusivo. Via cumuli di immondizia, sterpaglie e favelas ormai sparse ovunque all’ombra di preziose vestigia. La ...

MaxDem46 : RT @Noiconsalvini: #Matone: 'Mettiamo le telecamere ovunque. Oggi, Roma è una Città insicura'. #25settembrevotoLega, io ci #Credo! https:/… - ilPontormo : RT @LegaSalvini: #Matone: 'Mettiamo le telecamere ovunque. Oggi, Roma è una Città insicura'. #25settembrevotoLega, io ci #Credo! https://t… - ricatti88 : RT @LegaSalvini: #Matone: 'Mettiamo le telecamere ovunque. Oggi, Roma è una Città insicura'. #25settembrevotoLega, io ci #Credo! https://t… - AgrilloAlex : RT @LegaSalvini: #Matone: 'Mettiamo le telecamere ovunque. Oggi, Roma è una Città insicura'. #25settembrevotoLega, io ci #Credo! https://t… - RobertaFerrero4 : #Matone: “Mettiamo le telecamere ovunque. Oggi, Roma è una Città insicura”. #25settembrevotoLega, io ci #Credo! -

Il Faro online

, classe 1953, è stata magistrato dal 1980 al 2021 quando si è dimessa dalla magistratura per ...nel 2015 Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di, ha ...Collegi uninominali: tutte le sfide Nel collegio2 si sfidano Enzo Foschi, per il centrosinistra correrà e la consigliera comunale Simonetta, Fabio Dionisi per il Terzo polo, e ... Roma, Matone e Santori (Lega): "Stop abusivi, subito una legge per tutelare le guide turistiche abilitate" L'ex candidato alle primarie del PD Paolo Ciani sfida la ministra Elena Bonetti. Tutte le sfide dei collegi uninominali di Roma ...L’incontro di Confcommercio con i rappresentanti dei partiti: l’associazione auspica un nuovo assetto istituzionale per Roma Capitale oltre al ripristino del Fondo per gli investimenti ordinari ...