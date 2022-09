Presentato il bando per le Guide Vulcanologiche dei Campi Flegrei (Di mercoledì 14 settembre 2022) Presentato all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli il bando per la selezione di 25 Guide Vulcanologiche, figura professionale altamente qualificata, riconosciuta dalla L. n. 6/1989 e dalla Regione Campania, provvista di adeguate competenze tecniche, scientifiche e culturali per operare nelle aree vulcaniche. Il percorso formativo-abilitativo di ‘Guida Vulcanologica’, che sarà realizzato in collaborazione tra il Collegio Regionale delle Guide Vulcanologiche della Campania e l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, autorizzato con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 297 del 14.06.2022, avrà la durata di 610 ore, cui seguirà esame abilitativo alla professione rilasciato della Regione. “Le opportunità di lavoro in questo territorio multiforme e dalle cento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022)all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli ilper la selezione di 25, figura professionale altamente qualificata, riconosciuta dalla L. n. 6/1989 e dalla Regione Campania, provvista di adeguate competenze tecniche, scientifiche e culturali per operare nelle aree vulcaniche. Il percorso formativo-abilitativo di ‘Guida Vulcanologica’, che sarà realizzato in collaborazione tra il Collegio Regionale delledella Campania e l’Ente Parco Regionale dei, autorizzato con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 297 del 14.06.2022, avrà la durata di 610 ore, cui seguirà esame abilitativo alla professione rilasciato della Regione. “Le opportunità di lavoro in questo territorio multiforme e dalle cento ...

teleischia : POZZUOLI. PRESENTATO IL BANDO PER LE GUIDE VULCANOLOGICHE DEI CAMPI FLEGREI - loscornetteros : Estrarre per rivendere a prezzi calmierati? 'Il primo bando scade mercoledì ma con tutta probabilità arriverà una… - SilviaPortavoce : RT @MgMidu: Al bando per i prezzi calmierati col gas nazionale non si è presentato nessuno, c. v. d. E' come avevamo detto, o nazionalizzi… - distefanovalori : RT @MgMidu: Al bando per i prezzi calmierati col gas nazionale non si è presentato nessuno, c. v. d. E' come avevamo detto, o nazionalizzi… - MgMidu : Al bando per i prezzi calmierati col gas nazionale non si è presentato nessuno, c. v. d. E' come avevamo detto, o n… -