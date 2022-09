Perché fa bene la Pausini a non cantare Bella Ciao (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vittorio Sgarbi, che ha il gusto del paradosso burlone, può permettersi l’analisi politica for dummies e dice: il fascismo non c’è più, il comunismo sì e stritola ancora due miliardi di persone. Umberto Eco, che dei dummies, dei sempliciotti era il profeta, gli avrebbe risposto con l’ur-fascismo, la perennità delle trame nere e tutto l’ordito delle banalità arzigogolate che mandavano in orgasmo i postcompagni sempre un po’ compagni. Eco era un razzista, culturale ma razzista, e ha fornito ai dummies rossi uno schema appena un po’ meno rozzo di quella delle Brigate Rosse o degli operaisti alla Mario Tronti per odiare il diverso: chi non è dei nostri è un fascista, sempre e comunque e va abbattuto. La verità sta altrove, ma pende più dalle parti di Sgarbi, sebbene meno elementare di come la mette lui: i fasci esistono, resistono ma la loro è, dal dopoguerra, battaglia di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vittorio Sgarbi, che ha il gusto del paradosso burlone, può permettersi l’analisi politica for dummies e dice: il fascismo non c’è più, il comunismo sì e stritola ancora due miliardi di persone. Umberto Eco, che dei dummies, dei sempliciotti era il profeta, gli avrebbe risposto con l’ur-fascismo, la perennità delle trame nere e tutto l’ordito delle banalità arzigogolate che mandavano in orgasmo i postcompagni sempre un po’ compagni. Eco era un razzista, culturale ma razzista, e ha fornito ai dummies rossi uno schema appena un po’ meno rozzo di quella delle Brigate Rosse o degli operaisti alla Mario Tronti per odiare il diverso: chi non è dei nostri è un fascista, sempre e comunque e va abbattuto. La verità sta altrove, ma pende più dalle parti di Sgarbi, sebmeno elementare di come la mette lui: i fasci esistono, resistono ma la loro è, dal dopoguerra, battaglia di ...

