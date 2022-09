MotoGP, GP Aragon 2022: numeri, statistiche, curiosità. Gli italiani cercano la terza vittoria consecutiva ad Alcañiz (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Motomondiale sta per affrontare un autentico tour de force, poiché nell’arco delle prossime sei settimane sono previste ben cinque gare, spaziando peraltro dalla Spagna all’Australia! La prima tappa di questo periodo infernale andrà in scena domenica 18 settembre in terra iberica, dove si disputerà la 13ma edizione del Gran Premio d’Aragona. Sarà però la quattordicesima prova iridata a tenersi nel modernissimo MotorLand Aragòn, un complesso di ben sei circuiti di cui fanno parte anche un kartodromo e quattro piste da cross. Non va infatti dimenticato come questo autodromo nel 2020 abbia fatto da palcoscenico a un double header, ospitando anche l’estemporaneo Gran Premio di Teruel. MotoGP Le tredici gare valevoli per il Mondiale sinora andate in scena in Aragona hanno avuto sette vincitori diversi. Il più grande interprete ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Motomondiale sta per affrontare un autentico tour de force, poiché nell’arco delle prossime sei settimane sono previste ben cinque gare, spaziando peraltro dalla Spagna all’Australia! La prima tappa di questo periodo infernale andrà in scena domenica 18 settembre in terra iberica, dove si disputerà la 13ma edizione del Gran Premio d’a. Sarà però la quattordicesima prova iridata a tenersi nel modernissimo MotorLand Aragòn, un complesso di ben sei circuiti di cui fanno parte anche un kartodromo e quattro piste da cross. Non va infatti dimenticato come questo autodromo nel 2020 abbia fatto da palcoscenico a un double header, ospitando anche l’estemporaneo Gran Premio di Teruel.Le tredici gare valevoli per il Mondiale sinora andate in scena ina hanno avuto sette vincitori diversi. Il più grande interprete ...

zazoomblog : MotoGP Bagnaia: “Contento di correre ad Aragon qui ho vinto la mia prima gara” - #MotoGP #Bagnaia: #“Contento… - zazoomblog : MotoGP Quartararo: “Aragon la pista più difficile per noi tra quelle che restano” - #MotoGP #Quartararo: #“Aragon… - Gazzetta_it : Come si guida ad Aragon: i segreti della pista e le staccate più difficili - sportface2016 : #MotoGP, #Quartararo: '#Aragon la pista più difficile per noi tra quelle che restano' - sportface2016 : #AragonGP, #Bagnaia: 'Contento di correre qui dove ho vinto la prima in #MotoGP' -